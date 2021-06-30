Александр Котов: Президент использует «Прямую линию»,чтобы выстроить стратегию работы

Президент использует «Прямую линию» для того, чтобы сделать срез проблем в стране с тем, чтобы затем выстроить стратегию дальнейшей работы. Как сообщает Псковское агентство информации, так прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов прошедшее 30 июня общение президента РФ Владимира Путина с гражданами в формате «вопрос-ответ».

Александр Котов отметил, что проблема газификации до дома существует не только в Псковской области. «Плюс есть вопрос о выделении средств не только на строительство новых школ, но и на ремонт уже существующих. Вот вопрос о базовой оплате труда специалистов, чтобы не было разрывов в зарплате между, к примеру, псковскими и московскими педагогами. Или вот ремонт сельских домов культуре — сейчас прозвучало решение о выделении средств именно на эти объекты», - сказал он.

Председатель Псковского областного Собрания добавил, что все эти проблемы озвучиваются, не остаются незамеченными и затем решаются.