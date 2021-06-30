Дополнительные реанимационные койки разворачивают в псковских ковид-больницах

По словам врача, сейчас ситуация с коронавирусом соответствует третьей волне. В стационаре псковской инфекционке располагаются порядка 440 пациентов.

«Мы вынуждены разворачивать дополнительные реанимационные койки: 6 в Пскове и 10 в стационаре интенсивной терапии. Это беспрецедентные цифры», -подчеркнула Анастасия Повторейко и напомнила, что во вторую волну дополнительных реанимаций не было.

Единственная возможность побороть это заболевание – это вакцинация, уверена главврач. «Если мы не объединимся, то все будет бесполезно и число мутаций будет бесконечным. Чем больше непривитых, тем больше будет этих мутаций. Сейчас каждый считает себя вирусологом, рассуждает об антителах... это даже странно. Надеюсь, мы успеем в последний вагон, и осенью нас не накроет очередной волной», - заключила Анастасия Повторейко.