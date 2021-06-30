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Общество / Здоровье

Дополнительные реанимационные койки разворачивают в псковских ковид-больницах

30 июня 2021 года, 17:49

Дополнительные реанимационные койки разворачивают в ковид-больницах Псковской области, заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в ходе обсуждения прямой линии президента РФ в медиацентре Псковского агентства информации.

Дополнительные реанимационные койки разворачивают в псковских ковид-больницах

Фото Псковского агентства информации

По словам врача, сейчас ситуация с коронавирусом соответствует третьей волне. В стационаре псковской инфекционке располагаются порядка 440 пациентов.

«Мы вынуждены разворачивать дополнительные реанимационные койки: 6 в Пскове и 10 в стационаре интенсивной терапии. Это беспрецедентные цифры», -подчеркнула Анастасия Повторейко и напомнила, что во вторую волну дополнительных реанимаций не было.

Единственная возможность побороть это заболевание – это вакцинация, уверена главврач. «Если мы не объединимся, то все будет бесполезно и число мутаций будет бесконечным. Чем больше непривитых, тем больше будет этих мутаций. Сейчас каждый считает себя вирусологом, рассуждает об антителах... это даже странно. Надеюсь, мы успеем в последний вагон, и осенью нас не накроет очередной волной», - заключила Анастасия Повторейко. 

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Комментарии

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Бабулечка
18:17 30.06.2021

Все твердят о вакцинации, но не желают признавать , что от этих уколов болеют и с тяжёлыми последствиями.

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