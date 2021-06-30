Порядка 5 млрд рублей требуется на реконструкцию объектов водоснабжения Псковской области

Прямая линии президента — это всегда очень показательный и точный срез тех проблем, которые больше всего волнуют российское общество. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

В этом году львиная доля вопросов касалась насущных тем — уровня зарплат, роста цен, безработицы.

- Очевидно, что пандемия оказывает воздействие на экономику и рынок труда и мы вынуждены ей уделять внимание. Чтоб решить проблемы, мы должны победить вирус, а единственный способ сделать это - прививка. По словам президента, обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, тех кто работает с большим количеством людей, не просто законна, но и необходима, и мы будет наращивать темпы вакцинации.

Что касается проблемы с водой, то по словам Ведерникова, она существует давно и актуальна для всех районов области.

- Региону одному ее решить не под силу. Федеральный проект «Чистая вода» помог реконструировать только 2 из 24 объектов водоснабжения. Средства требуются значительные - около 1 млрд для Пскова и порядка 4 млрд рублей для области.

Наиболее оптимальное решение проблемы — строительство станции смягчения воды и второй очереди подземного водозабора.

- Реализацию этих проектов мы уже прорабатываем, - сказал он. - Хорошо, что вопрос прозвучал на прямой линии, с учетом поручения президента надеюсь на ее более быстрое разрешение.