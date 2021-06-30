Прокуратура проверит качество воды в псковских новостройках

Прокуратура Псковской области проверит качество услуг водоснабжения в многоквартирных домах города Пскова и Псковского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

22 июня специалисты организовали и сейчас уже проводят проверку по факту предоставления муниципальным предприятием города Пскова «Горводоканал» услуг ненадлежащего качества. При необходимости ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что вопрос о ненадлежащем качестве воды поступил на Прямую линию с президентом Владимиром Путиным. О проблемах водоснабжения в псковских новостройках рассказал руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.