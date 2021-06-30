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Общество

Андрей Тарасов: Если вопрос дошел до президента, то он будет обсуждаться

30 июня 2021 года, 15:56

«Если вопрос дошел до президента, то он будет обсуждаться», - отметил руководитель псковской управляющей компании Андрей Тарасов, комментируя Псковскому агентству информации ответ президента России Владимира Путина.

Андрей Тарасов напомнил, что вода, запущенная по программе «Чистая вода», соответствует СанПиНу, однако, при нагреве образуется осадок. Использование такой воды приводит внутридомовые системы в удручающее состояние, засоряет их. «Эта проблема на протяжении пяти лет не решается у нас», - заметил руководитель управляйки.

Глава государства в свою очередь заверил, что источники финансирования для решения вопроса с чистой водой в Пскове будут найдены. 

«Владимир Путин услышал нас и пообещал, что в рамках выделения средств на ЖКХ поможет нашему губернатору решить данный вопрос», - рассказал Андрей Тарасов и добавил, что остался доволен ответом президента.

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