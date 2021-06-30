Жертвами мошенницы стали 16 псковичей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские раскрыли серию резонансных хищений на общую сумму более 13 млн рублей.

Следователи установили, что 49-летняя псковчика через знакомых искала граждан с положительной кредитной историей в банках. Она предлагала им оформить потребительские займы на максимально крупные суммы и передать эти деньги ей. При этом обещала, чт поможет погасить кредиты и даже обещала вознаграждение в размере 10% от общей суммы займа.

С апреля 2019 года мошеннице удалось завладеть денежными средствами на сумму более 13 миллионов рублей, а жертвами хищений стали 16 псковичей. На данный момент устанавливается причастность женщины еще к 6 аналогичным эпизодам противоправной деятельности.