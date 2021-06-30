Путин пообещал, что источники финансирования для решения вопроса с чистой водой в Пскове будут найдены

Качество воды в Пскове хорошее, однако, при нагревании образуется осадок. Накипь засоряет трубы, а приборы нагревания выходят из строя. По словам Андрея Тарасова, городу необходима станция химподготовки воды.

Владимир Путин отметил, что средства на подобные проекты предусмотрены в ближайшее время, в том числе 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты, 150 млрд — по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ, ещё 150 млрд рублей — через инфраструктурные бумаги дом.рф.

«Это источники, через которые можно решать проблемы подобного рода. Люди не могут жить в таких условия. Я и Правительству дам поручение, и Минстрою, Хуснуллину дам поручение, и, конечно, свяжемся с губернатором, они вместе подумают и совершенно точно найдут источник для решения вопроса», - подчеркнул Путин.