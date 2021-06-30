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Общество

Путин пообещал, что источники финансирования для решения вопроса с чистой водой в Пскове будут найдены

30 июня 2021 года, 14:23

Источники финансирования для решения вопроса с чистой водой в Пскове будут найдены, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня.

Вопрос о водоснабжении поступил от руководителя управляющей компании «Псковжилсервис» Андрея Тарасова. В прямом эфире также показали ролик, как выглядит вода, которая поступает в новостройки.

Путин пообещал, что источники финансирования для решения вопроса с чистой водой в Пскове будут найдены

Кадр из видео, которое показали в эфире Прямой линии
Путин пообещал, что источники финансирования для решения вопроса с чистой водой в Пскове будут найдены

Кадр из видео, которое показали в эфире Прямой линии

Качество воды в Пскове хорошее, однако, при нагревании образуется осадок. Накипь засоряет трубы, а приборы нагревания выходят из строя. По словам Андрея Тарасова, городу необходима станция химподготовки воды. 

Владимир Путин отметил, что средства на подобные проекты предусмотрены в ближайшее время, в том числе 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты, 150 млрд — по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ, ещё 150 млрд рублей — через инфраструктурные бумаги дом.рф

«Это источники, через которые можно решать проблемы подобного рода. Люди не могут жить в таких условия.  Я и Правительству дам поручение, и Минстрою, Хуснуллину дам поручение, и, конечно, свяжемся с губернатором, они вместе подумают и совершенно точно найдут источник для решения вопроса», - подчеркнул Путин.

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