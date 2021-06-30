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Общество / Образование

Новый ученный год у российских младшеклассников может начаться очно

30 июня 2021 года, 13:23

Новый ученный год у российских младшеклассников может начаться очно, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня

Вопрос о форме обучения в школах России поступил от третьеклассника. «Не могу сейчас этого тебе сказать, полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, там, где ты живешь», - ответил глава региона.

По его мнению, дети младших классов будут ходить в школу. Форма обучение старшеклассников будет зависеть от эпидемиологической ситуации, уточнил президент.

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