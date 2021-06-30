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Общество / Здоровье

Увольнять человека с медотводом незаконно, заявил Владимир Путин

30 июня 2021 года, 13:08

Увольнять человека с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от коронавируса незаконно, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня.

«Если есть медотвод – отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права», – подчеркнул глава государства.

Также Владимир Путин рекомендовал россиянам консультироваться перед прививкой от COVID-19 с врачом. «Если у вас есть какие-то заболевания, хронические или совсем недавно приобретенные, вы о них знаете, наверняка вы общаетесь с врачом, социалистом, который вас ведет как своего пациента. Вот к нему и надо обратиться. Это он должен вам ответить, вам показана прививка или нет. Ничего проще нет», - заключил он.

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