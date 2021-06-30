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Общество / Здоровье

Президент России: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

30 июня 2021 года, 12:37

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Речь об этом шла в ходе прямой линии.

Президент России: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

«Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие: это общенациональный календарь прививок — и он является обязательным. Были предложения коллег перевести вакцинацию от COVID-19 в этот раздел. Но депутаты Госдумы РФ не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация от COVID-19 не попала и не является обязательной», - пояснил глава государства.

Также Владимир Путин отметил, что региональные власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в рамках закона. Их действия направлены на предотвращение локдауна, подчеркнул он и добавил, что распространение эпидемии можно приостановить только с помощью вакцинации.

«Сейчас свыше 20 млн, 23 млн, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. Слава Богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения там AstraZeneca или Pfizer», - заключил глава региона.

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