Президент России: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Речь об этом шла в ходе прямой линии.

«Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие: это общенациональный календарь прививок — и он является обязательным. Были предложения коллег перевести вакцинацию от COVID-19 в этот раздел. Но депутаты Госдумы РФ не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация от COVID-19 не попала и не является обязательной», - пояснил глава государства.

Также Владимир Путин отметил, что региональные власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в рамках закона. Их действия направлены на предотвращение локдауна, подчеркнул он и добавил, что распространение эпидемии можно приостановить только с помощью вакцинации.

«Сейчас свыше 20 млн, 23 млн, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. Слава Богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения там AstraZeneca или Pfizer», - заключил глава региона.