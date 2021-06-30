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Общество / Здоровье

Владимир Путин привился «Спутником V»

30 июня 2021 года, 12:25

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что привился от коронавируса «Спутником V». 

Глава государства объяснил, почему не рассказывал чем прививался. «Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ. Но вопросов много. По поводу видео - не думаю, что это так уж важно. А если бы делали не в руку, а в другое место прививку, тоже надо было бы показать?» - сказал он.

Также Владимир Путин добавил, что вооруженные силы России прививаются Sputnik V, а он является главнокомандующим.

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