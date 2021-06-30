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Общество

Елене Полонской на сессии гордумы подарили котёнка

30 июня 2021 года, 11:53

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов подарил главе города Елене Полонской котёнка, сообщает корреспондент «Псковской правды» с 53-й сессии гордумы 30 июня.

Елене Полонской на сессии гордумы подарили котёнка

Елене Полонской на сессии гордумы подарили котёнка

«Выступление главы города не эшафот. Было видно, что переживаете. Мы вас искренне любим», - сказал Денис Иванов и поблагодарил главу Пскова за работу. 

«Спасибо вам за приятный сюрприз», - ответила Елена Полонская.

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