Елене Полонской на сессии гордумы подарили котёнка

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов подарил главе города Елене Полонской котёнка, сообщает корреспондент «Псковской правды» с 53-й сессии гордумы 30 июня.
Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов подарил главе города Елене Полонской котёнка, сообщает корреспондент «Псковской правды» с 53-й сессии гордумы 30 июня.
«Выступление главы города не эшафот. Было видно, что переживаете. Мы вас искренне любим», - сказал Денис Иванов и поблагодарил главу Пскова за работу.
«Спасибо вам за приятный сюрприз», - ответила Елена Полонская.