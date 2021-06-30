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Политика

Депутаты приняли отчёт главы Пскова о работе за 2020 год

30 июня 2021 года, 11:44

Депутаты Псковской городской Думы на 53-й сессии, которая состоялась 30 июня, приняли отчёт главы Пскова Елены Полонской о работе за 2020 год, передает корреспондент «Псковской правды». 18 депутатов проголосовали за, трое – против.

Депутаты приняли отчёт главы Пскова о работе за 2020 год

Фото Псковского агентства информации

В ходе отчета Елена Полонская отметила, что за минувший год состоялось 13 сессий гордумы, по итогам которых было принято 421 решение. «Ключевые из них касались бюджетной и налоговой политики, благоустройства городской среды, организации водоснабжения и водоотведения, внесения изменений в генеральный план города», - сказала она.

Обязательную процедуру публичных слушаний прошёл проект бюджета Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. «В результате внесенных изменений в бюджет города Пскова, а мы их вносили 11 раз, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом доходы городского бюджета увеличились на 1 млрд 503 млн рублей. В итоге доходы бюджета на 2020 год составили 6 млрд 616 млн рублей, расходы - 6 млрд 667 млн рублей. Отмечу, что налоговые доходы на 2020-й год выросли по сравнению с предыдущим, 2019-м годом, на 14 %», - уточнила Елена Полонская.

Кроме того, были проведены общественные обсуждения по вопросу продажи алкогольной продукции на территории, прилегающей к многоквартирным домам. Принята предусмотренная проектом норма, запрещающая продажу алкогольной продукции ближе, чем за 20 метров от входных дверей подъезда здания, подчеркнула глава города.

«Замечу, что пандемия не помешала выполнению одной из ключевых функций главы города – все публичные слушания и общественные обсуждения были организованы и проведены в надлежащие сроки», – заключила Елена Полонская и поблагодарила депутатов за утверждение отчета. 

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