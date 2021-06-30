«Единая Россия» объединяет волонтерские организации страны в единый штаб

«Единая Россия» создала единый волонтерский штаб. В него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Штаб будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что партия не останавливала волонтерскую работу, но «сегодня как никогда необходимо включиться» в нее.

«Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», - заявил он.

Турчак обратился к представителям «Молодой Гвардии Единой России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее востребованные точки помощи.

Главный врач Коммунарки Денис Проценко отметил, что волонтеры – «это мощная сила, крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».

«Я думаю, все видят из открытых источников значимый рост заболевших и госпитализированных, резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я очень рад, что у меня есть на моем столе такой «козырь», как волонтеры, к которому я могу прибегнуть», - отметил он. Отдельно Денис Проценко поблагодарил «Волонтеров-медиков», которые оказывали помощь врачам с первых дней пандемии.

Первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов.