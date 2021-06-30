До 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 30 июня

30 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Температура воздуха в этот день поднимется до 26 градусов тепла. Ночью будет от 10 до 15 градусов. Ветер – западный, умеренный.

По восточным районам области пройдут кратковременные дожди, однако, уже ночью осадков не прогнозируется.

В Пскове дождей не ожидается. Дневные температуры в городе будут от 24 до 26 градусов тепла, ночные – от 12 до 14 градусов.

А вот в Великих Луках будет кратковременный дождь. Температура днем – от 23 до 25 градусов тепла, ночью – от 11 до 13 градусов.