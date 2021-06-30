В Псковской области зафиксировали ещё 121 случай коронавируса

121 случай коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки 29 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Больше всего заболевших – 40 человек – выявили в Великих Луках (всего 6 тыс. 562). В Пскове (всего 14 тыс. 445) подтвердилось 22 случая СOVID-19, в Стругокрасненском районе (всего 430) – 11, а в Псковском (всего 3 тыс. 300) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 12) районах – по 10.

Еще по семь пациентов добавилось в Островском (всего 1 тыс. 957) и Усвятском (всего 231) районах. В Порховском (всего 1 тыс. 210), Великолукском (всего 878) и Красногородском (всего 248) районах заболели по три местных жителя, в Дедовичском (всего 834), Гдовском (всего 624), Пыталовском (всего 501), Куньинском (всего 351) и Дновском (всего 328) – по одному.

Общее число инфицированных достигло 39 тыс. 737. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 33 тыс. 314 человек, в том числе 64 – за минувшие сутки.

Скончались от этого заболевания 464 человека.