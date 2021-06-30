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Общество / Здоровье

Более 2,5 тысяч псковичей привились от коронавируса за сутки

30 июня 2021 года, 09:24

За сутки 29 июня в Псковской области привились от коронавируса 2 тыс. 534 человека, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Более 2,5 тысяч псковичей привились от коронавируса за сутки

Темпы вакцинации, по его совам, растут. Однако, некоторые псковичи ждут отсутствующие в регионе вакцины, в том числе «ЭпиВак» и «КовиВак».

«Чтобы для всех был полный ассортимент, мы уже оформили необходимые заявки и ждём поставок. Они точно будут, но пока сроки прибытия вакцин неизвестны», - отметил глава региона и добавил, что вакцину доставят в Псковскую область не ранее чем через 3 недели.

В Псковской области организовано около 40 пунктов вакцинации от СOVID-19. Они располагаются в поликлинических отделениях, в мобильных ФАПах и четырёх торговых центрах: «Акваполис», «Империал» и «Фьорд Плаза» в Пскове, «Апельсин» в Великих Луках.

Записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги», в регистратуре или по номеру единой диспетчерской службы «122».

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