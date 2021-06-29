Движение по дорогам в пяти районах Псковской области будет временно прекращено. 30 июня, 2 и 3 июля будет закрыто движение по автомобильным дорогам регионального значения в Плюсском, Себежском, Пустошкинском, Опочецком, Красногородском районах. Это связано с подготовкой и проведением девятого этапа Кубка России по авторалли «900 озёр».

30 июня с 10:00 до 18:00 будет закрыта дорога Заполье – Любенск – Вечаша от деревни Любенск до деревни Шереги в Плюсском районе, дорога Максютино – Радионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни в Себежском районе, дорога Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Андрохново до деревни Забеги в Пустошкинском районе.

1 июля с 10:00 до 18:00 будет закрыта дорога Балахи – Притчи – Балахи от деревни Балахи до деревни Боярщина в Опочецком районе.

2 июля с 18:30 до 21:00 закроется дорога Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой от пересечения улицы Ленина с улицей Коммунальной до пересечения улицы Красногородской с улицей Гагарина в Опочке. Объехать этот участок можно по улице Гагарина. В этот день также закроется дорога Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь до деревни Пашкино, улицы 2-я Ленинская и Ленина в Опочке.

3 июля с 9:00 до 11:30 и с 13:00 до 15:40 нельзя будет проехать по автодороге Кудка – Норкино – Камено от деревни Кудка до деревни Норкино в Опочецком районе, а также по дороге Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки.

3 июля с 9:40 до 12:20 для проезда закроют дорогу Опочка – Лобово – Мякишево от деревни Есенники до деревни Пьяново в Опочецком районе.

3 июля с 13:00 до 15:40 будет закрыта дорога Лаптево – Удриха от деревни Бездедово до деревни Удриха в Опочецком районе.

3 июля с 15:15 до 17:30 и с 17:35 до 19:15 закроют дорогу Поддубье – Платишино от деревни Морозово до перекрёстка с автодорогой Сорокино – Сакулино в Красногородском районе.

Планируйте путешествия с учётом полученной информации.