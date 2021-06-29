Программу для детей предусмотрели организаторы форума молодых семей в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в этом году форум пройдет в онлайн формате. Даты проведения - 4 и 11 июля. Мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности.

Для участия в форуме заявились более 40 семей. Для них разработана обучающая программа, которая будет посвящена и вопросам воспитания детей, и семейным отношениями. Вести форму будут федеральные эксперты. Для детей так же подготовлена интересная программа.

Напомним, в прошлом году форум объединил порядка 30 семей из Пскова, Великих Лук и 17-ти муниципалитетов региона. Участники презентовали проекты, направленные на развитие в районах и городских округах детского спорта и клубов для консультационной помощи семьям, создание безопасного интернет-пространства для детей младших классов и ведение систематичной работы с молодежью по патриотическому воспитанию.