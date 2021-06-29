Актриса Наталья Бочкарева посетила Псковскую область

Актриса театра и кино Наталья Бочкарева посетила Псковскую область. Деталями поездки она поделилась со своими подписчиками в Instagram-аккаунте.
Актриса театра и кино Наталья Бочкарева посетила Псковскую область. Деталями поездки она поделилась со своими подписчиками в Instagram-аккаунте.
Так, Наталья Бочкарева побывала в усадьбе графа Строгонова в деревне Волышово Порховского района. В своих историях она выложила фотографии и сопроводила их подписями: угасающее величие усадьбы графа Строгонова, все в запустении.
Также актриса побывала в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и сфотографировалась с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.
«Возвращаюсь сюда с радостью снова и снова», - подписала Наталья Бочкарева фотографию с владыкой.