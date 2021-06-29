Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Актриса Наталья Бочкарева посетила Псковскую область

29 июня 2021 года, 17:39

Актриса театра и кино Наталья Бочкарева посетила Псковскую область. Деталями поездки она поделилась со своими подписчиками в Instagram-аккаунте.

Актриса Наталья Бочкарева посетила Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта Натальи Бочкаревой
Актриса Наталья Бочкарева посетила Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта Натальи Бочкаревой

Так, Наталья Бочкарева побывала в усадьбе графа Строгонова в деревне Волышово Порховского района. В своих историях она выложила фотографии и сопроводила их подписями: угасающее величие усадьбы графа Строгонова, все в запустении.

Актриса Наталья Бочкарева посетила Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта Натальи Бочкаревой

Также актриса побывала в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и сфотографировалась с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Актриса Наталья Бочкарева посетила Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта Натальи Бочкаревой

«Возвращаюсь сюда с радостью снова и снова», - подписала Наталья Бочкарева фотографию с владыкой. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Движение по дорогам в пяти районах Псковской области будет временно прекращено
С 3 июля из Пскова начнет ездить автобус в Таллин
Программу для детей предусмотрели организаторы форума молодых семей в Псковской области
Псковские археологи нашли фрагмент неолитического каменного топора
Стас Осовский рассказал о планах Псковского регионального отделения организации «Деловая Россия»
Михаил Сутягинский: Псковский регион является перспективным для развития малого и среднего бизнеса
Герман Петрушко: Сотрудничество в рамках «Деловой России» откроет для нас новые направления партнерства
Расширенное заседание региональной «Деловой России» прошло в медиацентре Псковского агентства информации
Бешеная собака покусала ребенка в Великолукском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
За вывеской

Общество
29 июня 16:20

За вывеской

Власти и предприниматели Пскова обсудили проблемы внедрения дизайн-кода
Укололся и пошёл

Общество / Здоровье
29 июня 11:18

Укололся и пошёл

Что происходит на мобильных пунктах вакцинации в Пскове?
Коронавирусная атака

Общество / Здоровье
29 июня 10:47

Коронавирусная атака

С чем связана беспричинная тревога?