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Происшествия

Бешеная собака покусала ребенка в Великолукском районе

29 июня 2021 года, 15:41

Бешеная собака покусала ребенка в деревне Овсище сельского поселения «Переслегинская волость» Великолукского района, сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на начальника отдела по противоэпизоотическим мероприятиям комитета ветеринарии Псковской области Евгению Борисову.

Евгения Борисова отметила, что семья прогуливалась со своей собакой мимо пилорамы, когда на них выскочило разъяренное животное. Собака сначала напала на домашнего питомца, а затем укусила ребенка.

«После посещения больницы, мама сообщила о случившемся в комитет по ветеринарии и мы выехали, чтобы взять у нападавшей собаки анализы на бешенство. К этому времени семья устранила пса», – сообщила Евгения Борисова и добавила, что проба подтвердила заболевание.

В профильном комитете также подчеркнули, что пострадавшему ребенку сделаны все необходимые уколы. В настоящее время он отпущен домой.

У питомца бешенство не выявили, однако он остается на изоляции под присмотром специалистов. 

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