Михаил Ведерников поручил помочь жителям Псковской области в ликвидации последствий грозового фронта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил помочь жителям региона в ликвидации последствий грозового фронта. Речь об этом шла в ходе рабочего совещания с заместителем Василием Осиповым 29 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

«Важно просчитать, какой ущерб нанесен частным домовладениям и многоквартирным домам. Знаю, что есть ситуации, когда крыши с домов срывало. Необходимо проработать вопрос-либо компенсация части средств на ремонт, либо единовременная материальная помощь. Делать это нужно в заявительном порядке», — отметил глава региона и поручил руководителям муниципалитетов вместе с главами сельских поселений проинформировать граждан, выехать по обращениям, зафиксировать повреждения и предоставить собранную информацию для оказания помощи населению.

Повреждения социальных учреждений будут устранены за счет средств из резервного фонда, подчеркнул Михаил Ведерников. Работы по приведению в порядок улично-дорожной сети, уборке мусора, веток, упавших деревьев — это задачи муниципалитетов.

Грозовой фронт с ливнями и ураганным ветром пришел в Псковскую область 23 июня. Несколько дней непогода бушевала над южными и восточными районами Псковской области. В результате, многие населенные пункты оказались без электроснабжения.

В ликвидации последствий непогоды были задействованы 157 бригад, в том числе дополнительные бригады из соседних регионов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В настоящее время группировка компании «Россети Северо-Запад» составляет более 150 бригад, 15 бригад подрядных организаций.

Без электроэнергии, по данным Единой диспетчерской службы, остаются около 180 населенных пунктов в Великолукском, Невельском, Новоржевском, Пустошкинском и Себежском районах.

«Проблему в полном объеме увидели еще в новогодние праздники. Мы говорили, что необходимо перекинуть часть средств с 2022–2023 годов, чтобы сейчас выполнить самые необходимые работы, пока позволяют погодные условия. В полном объеме этого сделано не было. В этой части надо предметно разобраться, принять соответствующие решения, добиться, чтобы необходимые работы были проведены», — сказал губернатор и озвучил необходимость провести совещание с участием сетевой компании.

Михаил Ведерников также заметил, что большое количество обрывов линий электропередачи было зафиксировано на участках, где санитарные рубки провели не в полном объеме.