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Общество

В России выйдет открытка по эскизу художника из Острова Александра Оболенского

29 июня 2021 года, 14:18

Подведены итоги Всероссийского конкурса эскизов почтовой марки и открыток на тему «Образ современной России». Организаторы получили 1 750 работ от участников из 30 регионов России Победители выбраны в двух номинациях: «Марка» и «Открытка».

Среди победителей второй номинации — художник из Острова Александр Оболенский. Его работа называется «Малая Родина». Это собирательный образ, который создан на основе путешествий и пленэров по городам средней России.

В России выйдет открытка по эскизу художника из Острова Александра Оболенского
Работа называется «Малая Родина»
Фото предоставлено Александром Оболенским

- В своей акварели я постарался создать образ вечной православной России, - рассказал художник.- Собирательный образ провинциального русского города. Образ малой Родины - северной православной христианской страны: зимний снежный день, высокое пасмурное небо с солнечными просветами в облаках, белокаменный храм с колокольней, деревянные дома.

В России выйдет открытка по эскизу художника из Острова Александра Оболенского
Семейная мастерская «ДУАННА» посылала на конкурс несколько работ
Фото предоставлено Александром Оболенским

По условиям конкурса на основе эскизов победителей АО «Марка» выпустит государственные знаки почтовой оплаты — почтовые марки, а также немаркированные открытки, которые разойдутся по всей стране.

В конкурсе эскизов почтовой марки и открыток семейная мастерская «ДУАННА» (супруги Обленские и их дочери Дуня и Анна — прим. автора) участвует во второй раз. В прошлом году приняли участие во Всероссийском конкурсе эскизов почтовой марки и авторских открыток «С Новым годом и Рождеством!», но в число победителей не вошли.

В России выйдет открытка по эскизу художника из Острова Александра Оболенского
Оболенские готовили работы для двух номинаций: марки и открытки
Фото предоставлено Александром Оболенским

Напомним, что «Псковская правда» писала о Дуне Оболенской — ее рисунок вошел в книгу Джоан Роулинг «Икабог».

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