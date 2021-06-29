В России выйдет открытка по эскизу художника из Острова Александра Оболенского

Подведены итоги Всероссийского конкурса эскизов почтовой марки и открыток на тему «Образ современной России». Организаторы получили 1 750 работ от участников из 30 регионов России Победители выбраны в двух номинациях: «Марка» и «Открытка».
Среди победителей второй номинации — художник из Острова Александр Оболенский. Его работа называется «Малая Родина». Это собирательный образ, который создан на основе путешествий и пленэров по городам средней России.
Работа называется «Малая Родина»
Фото предоставлено Александром Оболенским
- В своей акварели я постарался создать образ вечной православной России, - рассказал художник.- Собирательный образ провинциального русского города. Образ малой Родины - северной православной христианской страны: зимний снежный день, высокое пасмурное небо с солнечными просветами в облаках, белокаменный храм с колокольней, деревянные дома.
Семейная мастерская «ДУАННА» посылала на конкурс несколько работ
Фото предоставлено Александром Оболенским
По условиям конкурса на основе эскизов победителей АО «Марка» выпустит государственные знаки почтовой оплаты — почтовые марки, а также немаркированные открытки, которые разойдутся по всей стране.
В конкурсе эскизов почтовой марки и открыток семейная мастерская «ДУАННА» (супруги Обленские и их дочери Дуня и Анна — прим. автора) участвует во второй раз. В прошлом году приняли участие во Всероссийском конкурсе эскизов почтовой марки и авторских открыток «С Новым годом и Рождеством!», но в число победителей не вошли.
Оболенские готовили работы для двух номинаций: марки и открытки
Фото предоставлено Александром Оболенским