В России выйдет открытка по эскизу художника из Острова Александра Оболенского

Подведены итоги Всероссийского конкурса эскизов почтовой марки и открыток на тему «Образ современной России». Организаторы получили 1 750 работ от участников из 30 регионов России Победители выбраны в двух номинациях: «Марка» и «Открытка».

Среди победителей второй номинации — художник из Острова Александр Оболенский. Его работа называется «Малая Родина». Это собирательный образ, который создан на основе путешествий и пленэров по городам средней России.