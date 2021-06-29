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Спорт / Арена

Новое хоккейное оборудование поступило в великолукскую спортшколу олимпийского резерва

29 июня 2021 года, 13:47

Новое хоккейное оборудование поступило в спортивную школу олимпийского резерва «Экспресс» в Великих Луках. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, инвентарь и техника для учреждения приобретены в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Так, в спортшколе появились двое хоккейных ворот, электронный станок для заточки коньков, хоккейная беговая дорожка, установка для сушки спортивного инвентаря на 100 пар коньков. Объем финансирования составил около 25 млн рублей.

Ранее для учреждения закупили самоходную ледозаливочную машину и станок для заточки ее ножей, мишени для отработки ударов по воротам, комплект интерактивных тренажеров с интегрированной единой системой аналитики.

Спортшкола также получила установки для тренировки различных групп мышц, специализированные комплексы для отработки нападения, прыжков, скольжения и электронный тренажер для обучения специальным техникам.

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