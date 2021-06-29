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Общество

Звание «Край партизанской славы» будет присвоено Новосокольническому району

29 июня 2021 года, 13:36

Звание «Край партизанской славы» будет присвоено Новосокольническому району. Как сообщает Псковское агентство информации, такое решение было принято на комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведернникова.

Заявки на получение звания поступили от четырех муниципалитетов: Новосокльнического, Гдовского, Стругокрасненского и Усвятского районов.

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин заметил, что Новосокольнический район в прошлом году в условиях пандемии вел серьёзную работу в части патриотического воспитания и предложил поддержать ходатайство, которое также подписали члены Союза ветеранов и партии «Единая Россия».

В итоге принято решение, что звание достанется Новосокольническомй району. Решение было принято единогласно.

Напомним, что первым это звание получил Дедовичский район в 2018 году. В 2019 году звание присвоено Себежскому району, в 2020-м — Невельскому.

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