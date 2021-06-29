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Происшествия / Правосудие

Украинца приговорили к одному году колонии за наркотики, случайно найденные в Великих Луках

29 июня 2021 года, 11:42

Великолукский городской суд рассмотрел дело 35-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек границу и хранил у себя наркотики, случайно найденные в городе Великие Луки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина въехал на территорию Псковской области в январе этого года. Следуя из Белоруссии в качестве пассажира, он пересек границу в обход пункта пропуска на Государственной границе, открытого для международного пассажирского сообщения. Нарушитель умышленно избегал пограничников, так как срок действия его паспорта - паспорта гражданина Украины – истек еще в январе 2020 года.

Также установлено, что в феврале 2021 года в Великих Луках украинец случайно нашёл в снегу наркотики. Он подобрал обмотанный изоляционной лентой пакетик и оставил его себе для личного употребления. 

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступлений. Также он имеет малолетнего ребенка, что суд признал в качестве смягчающих ему наказание обстоятельств.

В результате злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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