До 21 градуса тепла и дожди обещают псковичам 29 июня

29 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По западным районам региона пройдет небольшой дождь, а по восточным - сильный. Ветер – северный, умеренный.

Дневные температуры будут от 16 до 21 градуса тепла, ночные – от 10 до 15 градусов.

В Пскове также прогнозируют небольшие дожди. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью упадут до 12 градусов.

В Великих Луках обещают умеренные дожди. Температура днем – от 17 до 19 градусов тепла, ночью – от 11 до 13 градусов.