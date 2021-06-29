Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До 21 градуса тепла и дожди обещают псковичам 29 июня

29 июня 2021 года, 10:41

29 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По западным районам региона пройдет небольшой дождь, а по восточным - сильный. Ветер – северный, умеренный.

Дневные температуры будут от 16 до 21 градуса тепла, ночные – от 10 до 15 градусов.

В Пскове также прогнозируют небольшие дожди. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью упадут до 12 градусов.

В Великих Луках обещают умеренные дожди. Температура днем – от 17 до 19 градусов тепла, ночью – от 11 до 13 градусов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новое хоккейное оборудование поступило в великолукскую спортшколу олимпийского резерва
Звание «Край партизанской славы» будет присвоено Новосокольническому району
Еще три ковидпациента скончались в Псковской области
Александр Коновалов ушел с поста заместителя главы администрации Пскова
Украинца приговорили к одному году колонии за наркотики, случайно найденные в Великих Луках
Псковские профсоюзы, патриотические организации и национальные диаспоры провели турнир по стрельбе
115 новых случаев СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки
Более 77 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Псковской области
К 4 годам лишения свободы приговорили водителя катера, по вине которого в Пскове погибли люди

Комментарии

Авторизация
No comments
Укололся и пошёл

Общество / Здоровье
29 июня 11:18

Укололся и пошёл

Что происходит на мобильных пунктах вакцинации в Пскове?
Коронавирусная атака

Общество / Здоровье
29 июня 10:47

Коронавирусная атака

С чем связана беспричинная тревога?
Как не разориться на отдыхе

Общество / Семья
28 июня 16:05

Как не разориться на отдыхе

Восемь лайфхаков для путешественников