Псковские профсоюзы, патриотические организации и национальные диаспоры провели турнир по стрельбе

Псковское региональное представительство МОО «Право на оружие» организовало стрелковый турнир среди патриотически направленных общественных объединений, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Германа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

В соревнованиях участвовали представители общественных организаций «Западный Казачий Резерв», «Движение в поддержку флота», НКО «Право на Оружие», «Боевое Братство» (Санкт-Петербург), а также Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. Участие приняли и представители чеченской диаспоры «Бард», армянской «Урарту» и еврейской диаспоры. Всего в стрелковом турнире состязались около тридцати человек.

Сорвенования проводились, после получения всех разрешений в соответствующих надзорных органах. Стрельба велась из пистолета ИЖ-71, калибр 9 х 17 мм по двум появляющимся мишеням пятью сериями из двух выстрелов с переносом огня. В личном зачете первое место занял Беслан Найбарханов («Бард»), второе место – Рафик Григорян («Урарту»), третье – Вадим Зыбин («Западный казачий Резерв»). Победители получили Почётные грамоты, награды и ценные подарки.

В Псковском облсовпрофе напомнили, что Псковское региональное представительство МОО «Право на оружие» постоянно проводит стрелковые турниры, приуроченные к памятным датам и дням воинской Славы. Из-за коронавирусных ограничений, стрельбы не проводились более года, но в этом году удалось провести состязания, которые позволили представителям казачества, общественных организаций и диаспор пообщаться, спланировать совместные мероприятия и укрепить навыки по пулевой стрельбы.