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Общество

Псковские профсоюзы, патриотические организации и национальные диаспоры провели турнир по стрельбе

29 июня 2021 года, 10:40

Псковское региональное представительство МОО «Право на оружие» организовало стрелковый турнир среди патриотически направленных общественных объединений, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Германа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

Псковские профсоюзы, патриотические организации и национальные диаспоры провели турнир по стрельбе

Фото пресс-службы Псковского облсовпрофа
В соревнованиях участвовали представители общественных организаций «Западный Казачий Резерв», «Движение в поддержку флота», НКО «Право на Оружие», «Боевое Братство» (Санкт-Петербург), а также Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. Участие приняли и представители чеченской диаспоры «Бард», армянской «Урарту» и еврейской диаспоры. Всего в стрелковом турнире состязались около тридцати человек.

Сорвенования проводились, после получения всех разрешений в соответствующих надзорных органах. Стрельба велась из пистолета ИЖ-71, калибр 9 х 17 мм по двум появляющимся мишеням пятью сериями из двух выстрелов с переносом огня. В личном зачете первое место занял Беслан Найбарханов («Бард»), второе место – Рафик Григорян («Урарту»), третье – Вадим Зыбин («Западный казачий Резерв»). Победители получили Почётные грамоты, награды и ценные подарки.

В Псковском облсовпрофе напомнили, что Псковское региональное представительство МОО «Право на оружие» постоянно проводит стрелковые турниры, приуроченные к памятным датам и дням воинской Славы. Из-за коронавирусных ограничений, стрельбы не проводились более года, но в этом году удалось провести состязания, которые позволили представителям казачества, общественных организаций и диаспор пообщаться, спланировать совместные мероприятия и укрепить навыки по пулевой стрельбы.

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