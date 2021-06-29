115 новых случаев СOVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки 28 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 14 тыс. 423) выявили 45 инфицированных, в Дедовичском районе (всего 833) – 20. По шесть ковидбольных добавилось в Островском (всего 1 тыс. 950) и Красногородском (всего 245) районах, по пять – в Псковском (всего 3 тыс. 290), Порховском (всего 1 тыс. 207) и Бежаницком (всего 379).

По три человека заразились СOVID в Великих Луках (всего 6 тыс. 522), Гдовском (всего 623) и Пустошкинском (всего 385) районах, по два – в Невельском (всего 1 тыс. 504), Опочецком (всего 943), Печорском (всего 735), Пушкиногорском (всего 404) и Куньинском (всего 350). Только по одному случаю коронавируса диагностировали в Великолукском (всего 875), Плюсском (всего 613), Палкинском (всего 424) и Стругокрасненском (всего 419) районах.

Общее число заболевших уже достигло 39 тыс. 616. Полностью выздоровели от коронавируса 33 тыс. 239, в том числе 11 – за минувшие сутки.

Умер 461 житель Псковской области.

Ранее глава региона призвал псковичей прививаться от СOVID-19, чтобы помочь медикам и защитить своих близких.