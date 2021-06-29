Более 77 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Более 77 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Тяжёлая эпидситуация в Псковской области обязывает каждого из нас отвечать на вызов пандемии, помогать нашим врачам и защищать здоровье ближних», - отметил глава региона и добавил, что вакцинация от COVID-19 - это единственный способ.
Привиться от коронавируса можно в каждом районе Псковской области. Для этого организовано порядка 40 прививочных кабинетов в поликлинических отделениях, в ФАПах и торговых центрах.
Записаться на вакцинацию, а также вызвать врача на дом можно по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» или в регистратурах медучреждений.
Без предварительной записи прививки делают в ТЦ «Акваполис», «Империал», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.
Вы сами то не помогаете врачам, а наоборот- запустили непривитых студентов-индусов в регион, когда в Индии их штамм обнаружен и обсерватор с нашими студентами в общежитии устроили после этого. Было же и по четыреста заболевших в сутки, спад был, а с вашей вакцинацией увеличилось число заболевших. И последствия есть. Никогда не прививали в период пандемии, но идите колитесь непризнанной и неисследованной до конца ампулой, без указания состава и без инструкции, и подпишите, что добровольно...