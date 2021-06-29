Более 77 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Тяжёлая эпидситуация в Псковской области обязывает каждого из нас отвечать на вызов пандемии, помогать нашим врачам и защищать здоровье ближних», - отметил глава региона и добавил, что вакцинация от COVID-19 - это единственный способ.

Привиться от коронавируса можно в каждом районе Псковской области. Для этого организовано порядка 40 прививочных кабинетов в поликлинических отделениях, в ФАПах и торговых центрах.

Записаться на вакцинацию, а также вызвать врача на дом можно по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» или в регистратурах медучреждений.

Без предварительной записи прививки делают в ТЦ «Акваполис», «Империал», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.