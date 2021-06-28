Более 5 000 деревьев высадили в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, Псковская область присоединилась к международной акции «Сад памяти».

Она прошла во всех муниципалитетах, участие в ней приняли более 1 000 жителей региона. В итоге было высажено 5 200 деревьев. Среди них - березы, ели, сосны, туи, рябины, клены, дубы, акации, яблони, черешни. Высадки производились у мемориалов и братских захоронений, на общественных пространствах населенных пунктов региона.

Отметим, всего в рамках международной акции «Сад памяти» высажено 31,5 млн деревьев. Участие в проекте приняли все 85 регионов России, растения высаживались также в странах ближнего и дальнего зарубежья.