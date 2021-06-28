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Общество

Электроснабжение восстановлено во всех крупных населенных пунктах Псковской области

28 июня 2021 года, 17:23

Электроснабжение восстановлено во всех крупных населенных пунктах Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на «Россети Северо-Запад».

Так, за сутки 27 июня и утром 28 июня было восстановлено электроснабжение в 484 населенных пунктов. Также работы завершены на всех социально значимых объектах.

Без электроснабжения остаются еще 435 населённых пунктов региона. Больше всего заявок поступило из Великих Лук, Великолукского, Невельского, Дновского, Пустошкинского и Себежского районаов. Здесь трижды прошел мощный грозовой фронт с ливнями и сильным ветром.

В Великих Луках без электроснабжения остаются отдельные дома и участки улиц. Работа по заявкам потребителей по сети 0,4 кВ продолжается до полного восстановления электроснабжения. 

В работе задействованы 157 бригад, 595 человек, 164 единицы техники. В частности, привлечены дополнительные силы МЧС, бригады Вологодского, Новгородского и Карельского филиалов «Россети Северо-Запад».

«Энергетикам приходится пробираться по бездорожью, вытаскивать спецтехнику из болота, мокнуть практически круглосуточно – работы не прекращаются ни на минуту, энергетики делают всё, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома людей», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывами до 15-20 м/с и ливни. Возможны повторные нарушения электроснабжения.

Заявки на восстановление электроснабжения необходимо оставлять по бесплатному круглосуточному телефону «горячей линии» 8-800-220-0-220.

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