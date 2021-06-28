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Общество / Здоровье

Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Псковской области

28 июня 2021 года, 16:09

Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в региональном управлении Роспотребнадзора. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

До 13 августа профилактические прививки от коронавируса обязаны сделать торговые работники, работники салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, а также прачечных, химчисток и заведений общепита.

Постановление распространяется и на представителей клиентских подразделений финансовых организаций, на организации, оказывающие услуги почтовой связи, на многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, на работников транспорта общего пользования и таксистов, работников образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, на организаторов культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе на сотрудников музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов. В этот перечень не входят организаторы официальных мероприятий из органов исполнительной власти.

Вакцинироваться необходимо работнкам досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

Государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Псковской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Псковской области, работники органов власти Псковской области и подведомственных им организаций тоже вошли в этот список. 

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в перечисленных выше сферах необходимо организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 23 июля, а вторым компонентом вакцины - до 13 августа

Привиты должны быть не менее 60% от общей численности сотрудников.

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Комментарии

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Бабулечка
16:37 28.06.2021

Во время войны фашисты делали опыты над людьми, фашизм возродился. Эх, умерли наши защитники ВОВ, а оставшиеся в живых недоумевают, как такое возможно? Политики и потребнадзор , придёт время отвечать за насилие.<br/>.

Бабулечка
16:57 28.06.2021

Убрали новость об обязательной факцинации с ПЛН. Кто желал укололся, насилие не пройдёт.

Доктор Менгеле
17:09 28.06.2021

Одобряю. Мой Фюрер зиг-хайль!

Бабулечка
17:34 28.06.2021

В Израиле привили большинство, затем пришла вспышка ковида и смертей. В Москве подписала такое удушающее постановление главный санврач, и у нас на Нестерука повесили ответственность , придёт время и придётся отвечать.

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