Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковская певица рассказала о своей музыкальной карьере

28 июня 2021 года, 15:43

Псковская певица рассказала о своей музыкальной карьере. Елизавета Степанова — вокалистка кавер-группы Drum&Jazz и авторского проекта lizamatryoshka, пишет газета «Аргументы и факты. Псков».

Сколько себя помнит, Лиза всегда пела. Выступать начала лет с пяти, будучи еще в детском саду.

- Я не спала в тихий час, наводила шороху и меня отправили в музыкалку учиться играть на фортепьяно, но я продолжала петь, - рассказывает она. - В итоге играю плохо, но музыкальную школу окончила с красным дипломом.

Псковская певица рассказала о своей музыкальной карьере
Елизавета Степанова - вокалистка кавер-группы Drum&Jazz
фото из социальный сетей

До подросткового возраста она исполняла исключительно народные песни, занималась в вокальной студии «Камертон». Но связывать свою жизнь с музыкой не собиралась. Поступила в Политех на менеджмент. Отучилась 5 лет, осталась работать на кафедре, а потом пошла в аспирантуру на направление «Экономика и управление народном хозяйством».

Первые осознанные уроки по вокалу начала брать только через десять лет после окончания школы. К чему это привело, читайте в большом интервью «Свой голос» на сайте «Аргументы и факты. Псков».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Электроснабжение восстановлено во всех крупных населенных пунктах Псковской области
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Псковской области
Пункт вакцинации в «Акваполисе» переместился на подземную парковку
Почти восемь тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область
Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении псковича
Еще три человека с коронавирусом скончались в Псковской области
Откуда на юге Псковской области ураганы, объяснила Тала Нещадимова
59 пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области за неделею
Псковским сотрудникам «Титан-Полимер» проще будет войти в рабочий процесс — Герман Петрушко

Комментарии

Авторизация
No comments
Как не разориться на отдыхе

Общество / Семья
28 июня 16:05

Как не разориться на отдыхе

Восемь лайфхаков для путешественников

В тихом омуте

Общество / Здоровье
25 июня 15:46

В тихом омуте

Какой неприятный сюрприз можно вытащить из пруда?
Отдых по справке

Общество
25 июня 15:38

Отдых по справке

Отпугнули ли новые ограничения туристов от Псковской области?