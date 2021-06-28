Псковская певица рассказала о своей музыкальной карьере. Елизавета Степанова — вокалистка кавер-группы Drum&Jazz и авторского проекта lizamatryoshka, пишет газета «Аргументы и факты. Псков».

Сколько себя помнит, Лиза всегда пела. Выступать начала лет с пяти, будучи еще в детском саду.

- Я не спала в тихий час, наводила шороху и меня отправили в музыкалку учиться играть на фортепьяно, но я продолжала петь, - рассказывает она. - В итоге играю плохо, но музыкальную школу окончила с красным дипломом.