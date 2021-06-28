Псковская певица рассказала о своей музыкальной карьере. Елизавета Степанова — вокалистка кавер-группы Drum&Jazz и авторского проекта lizamatryoshka, пишет газета «Аргументы и факты. Псков».
Сколько себя помнит, Лиза всегда пела. Выступать начала лет с пяти, будучи еще в детском саду.
- Я не спала в тихий час, наводила шороху и меня отправили в музыкалку учиться играть на фортепьяно, но я продолжала петь, - рассказывает она. - В итоге играю плохо, но музыкальную школу окончила с красным дипломом.
Елизавета Степанова - вокалистка кавер-группы Drum&Jazz
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До подросткового возраста она исполняла исключительно народные песни, занималась в вокальной студии «Камертон». Но связывать свою жизнь с музыкой не собиралась. Поступила в Политех на менеджмент. Отучилась 5 лет, осталась работать на кафедре, а потом пошла в аспирантуру на направление «Экономика и управление народном хозяйством».
Первые осознанные уроки по вокалу начала брать только через десять лет после окончания школы. К чему это привело, читайте в большом интервью «Свой голос» на сайте «Аргументы и факты. Псков».