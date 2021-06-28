Пункт вакцинации в «Акваполисе» переместился на подземную парковку

Пункт вакцинации в псковском торговом комплексе «Акваполис» переместился на подземную парковку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Время работы пункта не изменилось - ежедневно с 10.00 до 20.00. Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Также привиться от коронавируса можно в торговых комплексах «Фьорд Плаза» и «Империал», на стоянке возле магазина «Леруа Мерлен», в Псковской городской поликлинике, в том числе в поликлинике №1 на улице Кузнецкой, 19, в поликлинике №2 на улице Коммунальной, 23 и в поликлинике №3 на улице Индустриальной, 8.

Кроме того, поликлиника проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения.