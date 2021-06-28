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Общество / Здоровье

Почти восемь тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область

28 июня 2021 года, 14:06

7 тысяч 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область 27 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Почти восемь тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

Глава региона призвал псковичей сделать прививку, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания, и ответил на часто задаваемый вопрос – какой процент вакцинированных заболевает коронавирусом.

По данным, которые озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, только 0,5% прошедших полный курс вакцинации людей заболевают COVID-19.

«Что важно, у этой половины процента заболевание протекает в значительно более лёгкой форме», - заключил Михаил Ведерников. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:03 28.06.2021

На два дня хватит этих доз для желающих принять участие в испытаниях.

Бабулечка
15:05 28.06.2021

На четыре дня для желающих поэкспериментировать .

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