Почти восемь тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область

7 тысяч 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область 27 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона призвал псковичей сделать прививку, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания, и ответил на часто задаваемый вопрос – какой процент вакцинированных заболевает коронавирусом.

По данным, которые озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, только 0,5% прошедших полный курс вакцинации людей заболевают COVID-19.

«Что важно, у этой половины процента заболевание протекает в значительно более лёгкой форме», - заключил Михаил Ведерников.