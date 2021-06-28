Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении псковича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении псковича с целью получения выкупа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мае этого года псковичка обратилась с заявлением об исчезновении своего 27-летнего сына в отдел полиции города Пскова. Она сообщила, что молодой человек ушел с работы и не вернулся.

Позже полицейские нашли автомобиль пропавшего в лесу на выезде из города. В салоне были следы крови, поэтому следователь СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

Однако, в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что пскович жив, но похищен. «По предварительным данным, в вечернее время на него напали неизвестные, избили, под угрозой применения оружия насильно усадили в автомобиль и увезли в Ленинградскую область», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Почти месяц злоумышленники держали потерпевшего в частных домах, постоянно переезжая с места на место. При этом похитители высылали родственникам мужчины аудиозаписи с его истязаниями и требованием выкупа в сумме 2 млн долларов США.

«Двоих подозреваемых задержали в доме, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Они пытались оказать сопротивление правоохранителям и скрыться. Там же находился похищенный гражданин с телесными повреждениями, в наручниках, со связанными ногами и повязкой на глазах», - рассказала Ирина Волк и добавила, что в ходе обыска полицейские изъяли травматический пистолет и наручники.

11 июня уголовное дело было переквалифицировано в похищение (часть 3 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации). Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.