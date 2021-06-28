Откуда на юге Псковской области ураганы, объяснила Тала Нещадимова

25 и 26 июня на юге Псковской области наблюдалась непогода: грозы с сильным ветром и ливнями. Эти природные явления, по словам начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, связаны со сменой циклонов.

Некоторое время Псковская область находилась под влиянием блокирующего антициклона, который принёс в региона жару. «На смену этой очень теплой воздушной массе шла другая по показателям воздушная масса. Между ними есть и был фронтальный раздел - холодный фронт с волнами, который протянулся с севера на юг. Воздушные течения на высотах шли вдоль этого фронта, там образовывались чередующиеся тёплые и холодные участки. На холодных участках фронтов в часы максимального прогрева развилась конвекция, две мощных и больших по площади ячейки, которые шли через Псковскую область. Одна - по южным районам, другая - по северным», - рассказала Тала Нещадимова в комментарии Псковскому агентству информации.

По словам синоптика, никаких рекордов побито не было. В Гдовском районе зафиксировали ветер порывами до 19 метров в секунду и ливень с осадками более 30 мм за час. В Великих Луках также был ливень и сильный ветер - 23,8 метров в секунду.

«Коварство таких явлений в том, что они локальны. Если бы они прошли по лесу, это заметили бы только лесники, но они прошли по населённым пунктам, поэтому так много людей прочувствовали последствия», - добавила Тала Нещадимова.