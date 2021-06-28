59 пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области за неделею

С 21 по 27 июня на дорогах Псковской области задержали 59 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 12 — повторно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За этот период полицейские пресекли 1 тыс. 908 административных правонарушений.

Кроме того, за неделю произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. Травмы различной степени тяжести в них получили 19 человек, один погиб.

«Уважаемые водители! Зачастую именно управление автомобилем в нетрезвом виде является причиной ДТП и тяжёлых последствий», - отметили в Госавтоинспекции и призвали строго соблюдать ПДД и беречь свои жизни.