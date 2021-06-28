Из реки Великой в Псковском районе извлекли труп мужчины, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

27 июня в 15:40 от дежурного отдела полиции по Псковскому району поступило сообщение о мужчине, утонувшем в реке Великой в районе деревни Родина.

На место происшествия прибыла группа поисково-спасательного отряда города Пскова и уже в 16:42 им удалось извлечь тело погибшего из водоема. Труп передан сотрудникам полиции. Личность и обстоятельства смерти устанавливаются.