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Происшествия

Из реки Великой в Псковском районе извлекли труп мужчины

28 июня 2021 года, 11:25

Из реки Великой в Псковском районе извлекли труп мужчины, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

27 июня в 15:40 от дежурного отдела полиции по Псковскому району поступило сообщение о мужчине, утонувшем в реке Великой в районе деревни Родина.

На место происшествия прибыла группа поисково-спасательного отряда города Пскова и уже в 16:42 им удалось извлечь тело погибшего из водоема. Труп передан сотрудникам полиции. Личность и обстоятельства смерти устанавливаются. 

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