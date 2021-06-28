«Титан-Полимер» показал белорусской делегации строительство первой очереди производства — завода по изготовлению БОПЭТ-пленок. Как сообщает Псковское агентство информации, экскурсии на строящийся объект предшествовала встреча гостей с генеральным директором псковского завода «Титан-Полимер» Германом Петрушко.

Руководитель предприятия напомнил, что группа компаний «Титан», основные объекты которой находятся в Сибири, инвестирует в Псковскую область проект по изготовлению БОПЭТ-пленок. По его словам, это первая очередь. Второй очередью станет создание производства ПЭТ-гранул. «Группа компаний «Титан» плотно работает с Белоруссией по большому спектру вопросов», - сказал он.

По словам Германа Петрушко, на объекте планируется создать более 300 рабочих мест. «Линии работают в полностью автоматическом режиме. На ключевых моментах человеческий фактор исключен», - сказал он. Запуск производства запланирован на 4 квартал этого года. «Сейчас идут строительные работы. Немного отстали из-за пандемии. Некий сбой произошел, особенно в строительном бизнесе. Пришлось перезаключить новый договор с новым генподрядчиком, но все вопросы решили», - отметил он.