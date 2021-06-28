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Экономика

«Титан-Полимер» показал белорусской делегации строительство первой очереди производства

28 июня 2021 года, 10:38

«Титан-Полимер» показал белорусской делегации строительство первой очереди производства — завода по изготовлению БОПЭТ-пленок. Как сообщает Псковское агентство информации, экскурсии на строящийся объект предшествовала встреча гостей с генеральным директором псковского завода «Титан-Полимер» Германом Петрушко.

«Титан-Полимер» показал белорусской делегации строительство первой очереди производства

Фото Андрея Степанова

Руководитель предприятия напомнил, что группа компаний «Титан», основные объекты которой находятся в Сибири, инвестирует в Псковскую область проект по изготовлению БОПЭТ-пленок. По его словам, это первая очередь. Второй очередью станет создание производства ПЭТ-гранул. «Группа компаний «Титан» плотно работает с Белоруссией по большому спектру вопросов», - сказал он.

«Титан-Полимер» показал белорусской делегации строительство первой очереди производства

Фото Андрея Степанова

По словам Германа Петрушко, на объекте планируется создать более 300 рабочих мест. «Линии работают в полностью автоматическом режиме. На ключевых моментах человеческий фактор исключен», - сказал он.

Запуск производства запланирован на 4 квартал этого года. «Сейчас идут строительные работы. Немного отстали из-за пандемии. Некий сбой произошел, особенно в строительном бизнесе. Пришлось перезаключить новый договор с новым генподрядчиком, но все вопросы решили», - отметил он.

«Титан-Полимер» показал белорусской делегации строительство первой очереди производства

Фото Андрея Степанова

Герман Петрушко отметил, что по новым этапам в проект планируется инвестировать 19,5-20 млрд рублей.

В заключение встречи участники делегации Белоруссии побывали на строящемся объекте, где в настоящее время идет монтаж и работают специалисты компаний, поставляющих оборудование.

«То, что здесь я видел, - это очень серьезное предприятие. Оборудование и технологии, которые здесь предлагаются, - основательные. Я говорю это как бывший строитель с 10-летним стажем. Здесь не нужен даже экспорт: в наши дни упаковка - это дефицит и на внутреннем рынке. Молодцы!» - сказал по итогам визита руководитель Белорусской делегации, глава администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаил Скурат.

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