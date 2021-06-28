108 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 27 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 14 тыс. 378) COVID-19 заразились 47 человек, в Великих Луках (всего 6 тыс. 519) – 14, в Псковском районе (всего 3 тыс. 285) – 10. Семь ковидбольных зафиксировали в Невельском районе (всего 1 тыс. 502) и четыре – в Великолукском (всего 874). В Пыталовском (всего 500), Пушкиногорском (всего 402), Пустошкинском (всего 382) и Красногородском (всего 239) районах диагностировали всего по три случая коронавируса. По два инфицированных добавилось в Порховском (всего 1 тыс. 202), Новосокольническом (всего 1 тыс. 2), Плюсском (всего 612) и Усвятском (всего 224) районах, по одному – в Островском (всего 1 тыс. 944), Дедовичском (всего 813), Себежском (всего 624), Гдовском (всего 620), Бежаницком (всего 374) и Куньинском (всего 348).

Общее число заболевших уже достигло 39 тыс. 501. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 33 тыс. 239 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 15 пациентов, выздоровевших от этого заболевания.

Скончались от COVID 458 жителей Псковской области.