Ежесуточно от коронавируса вакцинируются около 950 жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«На этой неделе динамика вакцинации удвоилась — со среднего ежесуточного показателя в 400-450 первых прививок в сутки мы вышли на 950», - отметил глава региона и поблагодарил всех, кто решил защитить себя и своих близких.

Однако, вместе с количество привитых растет и число заболевших. За минувшие сутки, 27 июня, COVID-19 выявили у 108 человек. Всего с начала пандемии подтвердился 39 тыс. 501 случай этого заболевания.

«Динамика распространения заболевания по-прежнему очень высокая, и задуматься о вакцинации сегодня стоит каждому. Сделайте правильный выбор!» - заключил Михаил Ведерников.

Вакцинация проводится бесплатно во всех районах Псковской области. Записаться на процедуру можно по телефонам регистратур медицинских учреждений, по номеру единой диспетчерской службы 122 или через портал «Госуслуг» .

Также вакцинация организована в четырёх торговых центрах: в «Апельсине» в Великих Луках, в «Акваполисе», «Империале» и «Фьёрд Плазе» в Пскове. Здесь прививают в режиме живой очереди, без предварительной записи.