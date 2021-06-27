Михаил Ведерников: Поздравляю с Днём молодёжи всех, у кого горят глаза

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковскую молодежь с праздником.

«Поздравляю с Днём молодёжи всех, у кого горят глаза, кто полон сил и энергии, кто готов трудиться на благо Псковской области! Вы определяете не только свою судьбу, но и будущее нашего региона и страны», - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников пожелал молодым людям, чтобы каждый день приносил новые эмоции, впечатления и победы.

Также он рассказал, что сегодня, в День Молодёжи, победители конкурса проектов «Территория Смыслов» вместе с начальником Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации области Натальей Плявинской совершили полёты над Псковской областью. Сертификаты участникам вручили по итогам форума.