За сутки в псковскую инфекционку госпитализировали 23 человека с COVID-19

23 человека с COVID-19 госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу 26 июня, сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

Среди госпитализированных был и тяжелый случай. Так, «скорая» привезла 79-летнего мужчину, который две недели занимался самолечением. У больного выявили 35% поражения лёгочной ткани. Сатурация составила 89%, температура - 39.5 градусов.

Медики отметили, что мужчина лечился антибиотиками. В случае коронавируса это может привести к непредсказуемому ходу болезни.

Всего 26 июня диагностировали 113 случаев коронавируса. Выписали в связи с полным выздоровлением только 19 пациентов.