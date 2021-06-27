Великолучанка взяла в кредит 100 тысяч рублей и отдала их мошенникам

Жительница Великолукского района взяла в кредит 100 тысяч рублей и отдала их мошенникам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 июня 40-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что злоумышленники пытаются незаконно оформить на пострадавшую кредит. Чтобы избежать этого, мужчина рекомендовал великолучанке самой взять кредит, обналичить полученные средства и перевести на «безопасный счет».

В результате женщина доверилась мошенникам и перевела им 100 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.