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Политика / Выборы

КПРФ утвердила список кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов

27 июня 2021 года, 13:54

КПРФ утвердила список кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов, сообщает Telegram-канал «КПРФ Псковской области». Соответствующее решение коммунисты приняли на третьем этапе XLII Конференции Псковского областного отделения КПРФ 26 июня.

КПРФ утвердила список кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов

Фото из Telegram-канал «КПРФ Псковской области»

Партийный список кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания возглавят первый секретарь Комитета Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов и Владимир Панченко.

Кандидатами в депутаты Псковского областного собрания по одномандатным округам стали:

1 – Смирнов Олег Александрович,

2 – Михайлов Дмитрий Юрьевич,

3 – Баев Александр Викторович,

4 – Молдован Сергей Григорьевич,

5 – Чувайлов Николай Алексеевич,

6 – Богданов Дмитрий Петрович,

7 – Ножка Александр Николаевич,

8 – Кисляк Петр Викторович,

9 – Чистоборская Надежда Валериевна,

10 – Богатырев Дмитрий Николаевич,

11 – Алексеенко Петр Васильевич,

12 – Тарасов Александр Леонидович,

13 – Пилипенко Николай Викторович.

В ходе конференции также обсуждалась пропаганда предвыборных идей и подходов. Предвыборному штабу обкома КПРФ было поручено обеспечить надёжный контроль за ходом голосования 19 сентября, в том числе провести подбор и обучение наблюдателей для работы на избирательных участках.

В заключение участники утвердили уполномоченных представителей и финансовых уполномоченных. Членом Избирательной комиссии Псковской области с правом совещательного голоса от Псковского областного отделения КПРФ назначен Сергей Богданов.

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