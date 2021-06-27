КПРФ утвердила список кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов, сообщает Telegram-канал «КПРФ Псковской области». Соответствующее решение коммунисты приняли на третьем этапе XLII Конференции Псковского областного отделения КПРФ 26 июня.

Партийный список кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания возглавят первый секретарь Комитета Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов и Владимир Панченко.

Кандидатами в депутаты Псковского областного собрания по одномандатным округам стали:

1 – Смирнов Олег Александрович,

2 – Михайлов Дмитрий Юрьевич,

3 – Баев Александр Викторович,

4 – Молдован Сергей Григорьевич,

5 – Чувайлов Николай Алексеевич,

6 – Богданов Дмитрий Петрович,

7 – Ножка Александр Николаевич,

8 – Кисляк Петр Викторович,

9 – Чистоборская Надежда Валериевна,

10 – Богатырев Дмитрий Николаевич,

11 – Алексеенко Петр Васильевич,

12 – Тарасов Александр Леонидович,

13 – Пилипенко Николай Викторович.

В ходе конференции также обсуждалась пропаганда предвыборных идей и подходов. Предвыборному штабу обкома КПРФ было поручено обеспечить надёжный контроль за ходом голосования 19 сентября, в том числе провести подбор и обучение наблюдателей для работы на избирательных участках.

В заключение участники утвердили уполномоченных представителей и финансовых уполномоченных. Членом Избирательной комиссии Псковской области с правом совещательного голоса от Псковского областного отделения КПРФ назначен Сергей Богданов.