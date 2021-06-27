Александр Котов: Молодость – время возможностей

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил молодых людей, в том числе членов Молодёжного парламента, с Днём молодёжи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил молодых людей, в том числе членов Молодёжного парламента, с Днём молодёжи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Молодость – время возможностей. Сейчас сама жизнь даёт вам множество преференций: вы полны энергии, сил, амбиций, и очень важно воспользоваться этими преимуществами молодости с умом – ставьте перед собой по-настоящему значимые цели и достигайте их», - сказал Александр Котов.
В реализации потенциала молодого поколения, по его словам, заинтересованы все. «Для вас это путь к личному успеху, для государства и общества – залог прогрессивного развития страны», - подчеркнул председатель ПОС и добавил, что именно молодежь определяет будущее России.
Александр Котов пожелал молодым людям счастья, удачи и верить в себя.
Молодёжь, она умнее, понимает, что происходит, выбор сделает правильный, за достойную зарплату, за выбор рабочих мест, за свободу , за достойные пенсии в их будущем, за бесплатное образование. В Оренбуржье молодой парень создал в интернете программу Будильник/для тех, кому не всё равно/, о нынешней обстановке по ковидистории и вакцинации и др. Задерживают инакомыслящую молодежь. Нет слова пока у молодёжи.