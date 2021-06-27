Более 57 тысяч деревьев высадили на территории Псковской области

57 тысяч 500 деревьев высадили на территории Псковской области в рамках проекта «Зеленая область». Как сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, к акции присоединились Псков, Великие Луки и еще 13 районов.

В пятницу, 25 июня, волонтёры вместе с благотворителем и главой сельского поселения посадили одну тысячу ёлок около озера Званское в Псковском районе, рассказал глава региона.

По его словам, ребята не только высадили саженцы, но и благоустроили прилегающую к озеру территорию. Теперь они будут ухаживать за молодыми деревьями и поливать их во время летней жары.

«Благодарю всех причастных за поддержку нашей акции! Надеюсь, остальные районы тоже скоро к нам присоединятся!» - заключил он.

Проект «Зеленая область» был инициирован губернатором на региональном этапе форума «Территория смыслов».