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Спорт

Псковская теннисистка будет представлять Россию на Паралимпиаде в Токио

27 июня 2021 года, 11:34

Псковская теннисистка Александра Васильева будет представлять Россию на Паралимпийских играх в Токио, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Псковская теннисистка будет представлять Россию на Паралимпиаде в Токио

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Наша спортсменка Александра Васильева прошла отбор и будет защищать честь российского спорта в настольном теннисе на Паралимпиаде в Токио!» - написал глава региона.

От себя лично и всего региона Михаил Ведерников пожелал Александре Васильевой удачи и золота. «Гордимся и ждём с победой!» - заключил он. 

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