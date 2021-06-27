Псковская теннисистка будет представлять Россию на Паралимпиаде в Токио

Псковская теннисистка Александра Васильева будет представлять Россию на Паралимпийских играх в Токио, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Наша спортсменка Александра Васильева прошла отбор и будет защищать честь российского спорта в настольном теннисе на Паралимпиаде в Токио!» - написал глава региона.

От себя лично и всего региона Михаил Ведерников пожелал Александре Васильевой удачи и золота. «Гордимся и ждём с победой!» - заключил он.